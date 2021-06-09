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С начала 2021 около 73% билетов было приобретено онлайн, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

При этом подавляющее большинство пассажиров делало заказ через сайт booking.uz.gov.ua. В 2020 году доля онлайн-билетов составляла 66%, а в 2019 году - только 57%.

Напомним, что пиковым периодом перевозок в этом году стали майские праздники, когда железной дорогой воспользовались более 840 тысяч человек, а билеты онлайн за этот период приобрели около 71% пассажиров.

Укрзализныця внедрила оформление билетов онлайн в 2012 году.

Напоминаем, через чат бот Укрзализныци в Viber та Telegram покупать билеты на Интерсити+ можно гораздо удобнее и без дополнительных комиссий.
ForUm

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