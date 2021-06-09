Франция с 9 июня открывает свои границы для международных туристов - в том числе для украинцев, в том случае, если они были вакцинированы вакцинами, утвержденными регулятором ЕС.

Об этом сообщает Европейская правда.

Франция разделила страны мира на три зоны – «красную», «оранжевую» и «зеленую» - в зависимости от эпидемиологической ситуации, которая сложилась в этих государствах. Украина попала в «оранжевую зону».

Согласно новым правилам, опубликованным на сайте французского правительства, из «оранжевых» государств разрешается въезд всем вакцинированным гражданам, независимо от цели поездки. При этом человек должен пройти полную вакцинацию одной из вакцин, утвержденных регулятором ЕС ЕМА. К ним относятся препараты компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

В дополнение от вакцинированных путешественников из «оранжевой» страны при посадке на самолет требуется представить отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген.

Путешественники из «оранжевой» страны, которые не были вакцинированы утвержденной в ЕС вакциной, смогут попасть во Францию ​​только по «уважительной причине». Полный список уважительных причин в твиттере опубликовал французский министр туризма.

При этом в отношении таких путешественников действует требование предоставить отрицательный тест на коронавирус перед посадкой в ​​самолет и самоизоляции в течении 7 дней. По прибытии во Францию ​​их могут попросить дополнительно сдать тест на антиген.

Вместе с тем, Франция снимает абсолютно все ограничения на въезд для жителей стран «зеленой зоны». В нее вошли страны Европейского союза и семь стран, не являющихся членами ЕС: Австралия, Южная Корея, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия и Сингапур.