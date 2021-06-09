также в разделеМир
СМИ озаботились здоровьем сильно похудевшего Ким Чен Ына 9
Франция открывается для туристов: правила въезда для украинцев 25
Мафия заблокировала целый город в Бразилии 26
Мраморное море покрылось слизью 25
Во Франции после пощечины Макрону задержали двух человек 21
Лукашенко сделал день вторжения в Польшу государственным праздником 35
Россия ввела ответные санкции против Канады 23
ВОЗ не может заставить Китай раскрыть больше информации о происхождении COVID 17
СМИ: Отчет США подтвердил вероятность утечки коронавируса из уханской лаборатории 16
В Беларуси задержали музыканта за песню про Лукашенко 20
Россия вышла из Договора по открытому небу 28
Трамп заявил, что Китай должен заплатить США $10 трлн из-за COVID-19 17
Елизавета II поздравила принца Гарри и Меган с рождением дочери 16
СМИ сообщили о гибели лидера «Боко Харам» 24
У принца Гарри и Меган родилась девочка, ее назвали Лилибет 28
СМИ: Встреча Путина и Байдена может состояться не в Женеве 47
Главу Минздрава Германии призывают к отставке из-за некачественной партии масок 10
В Афганистане подорвали автобус с людьми 33

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал правителя Беларуси Александра Лукашенко диктатором вразрез с привычным в дипломатических кругах стилем. Об этом сообщает DW.

Обращаясь к евродепутатам, ранее прибегнувшим к соответствующему выражению в адрес Лукашенко, Боррель заявил следующее: «Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором».

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги