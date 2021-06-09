Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал правителя Беларуси Александра Лукашенко диктатором вразрез с привычным в дипломатических кругах стилем. Об этом сообщает DW.

Обращаясь к евродепутатам, ранее прибегнувшим к соответствующему выражению в адрес Лукашенко, Боррель заявил следующее: «Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором».

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.