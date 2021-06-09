Органы Пенсионного фонда Украины провели перерасчет пенсий работающим пенсионерам в соответствии с частью четвертой статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Пересчет проведен с 1 апреля после получения данных с Государственной налоговой службы о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов за 1 квартал 2021 года. Соответственно, в июне пенсионеры получат как повышенную сумму пенсии, так и доплату за апрель и май.

Пересчет проведен лицам, у которых после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло не менее 24 месяцев и они в это время работали. Страховой стаж, приобретенный за этот период, учтен при исчислении нового размера пенсии, а для пенсионеров, которые приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа и имели большую заработную плату - пенсия исчислена с учетом увеличенной заработной платы.

Всего увеличены пенсии 313 тыс. пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 грн.

Перерасчет пенсий осуществлен автоматически, без обращения пенсионеров в Пенсионный фонд.

