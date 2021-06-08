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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что нынешнему руководителю Офиса президента и бывшему помощнику президента по внешнеполитическим темам Андрею Ермаку удалось не позволить бывшему адвокату экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани втянуть Украину в теневую политику.

Накануне американский телеканал CNN получил и оценил полную аудиозапись телефонного разговора 2019 года между бывшим адвокатом экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани, американским дипломатом Куртом Волкером и бывшим помощником президента Украины по внешнеполитическим делам Андреем Ермаком.

Как отметил советник руководителя Офиса президента в комментарии Интерфакс-Украина, сама стенограмма и ее оценка американскими журналистами «четко свидетельствуют о попытке оказать на Украину деструктивное давление, основанное на фейках и ложной убежденности Джулиани в якобы имевшем место участии украинцев и американцев в Украине в направленной против США активности».

«Главной целью Ермака в этом разговоре стала попытка вернуть Джулиани в плоскость традиционной конструктивной дипломатии. Вернуть его из мира конспирологии… Ермаку удалось выдержать линию разговора таким образом, что Украина не пересекла границу между обычной дипломатией и теневой политикой, в которую нас пытались втянуть», - сказал он.

По словам Подоляка, Ермак в телефонном разговоре вел себя «абсолютно достойно, прекрасно понимая, какие риски для страны несёт поведение отдельных украинских политиков».

По его словам, «события 2019 и 2020 годов доказывают, что команда Владимира Зеленского всегда соблюдала фундаментальные принципы невмешательства во внутренние политические процессы в других государствах» и работает на обеспечение потребности Украины в прозрачных и партнёрских отношениях с США. «Это аксиома, которая достаточно объемно проявляется на данной записи», - подчеркнул он.

При этом Подоляк отметил, что т.н. расследование Джулиани является «чрезвычайно опасным глобальным фейком», который до сих пор очень волнует американское общественное мнение.
ForUm

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