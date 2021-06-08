Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал очистить побережье Стамбула от слизи, которая покрыла Мраморное море.

Густой гель, покрывший поверхность воды, угрожает морским обитателям и мешает рыбакам.

Эксперты считают, что причиной появления и распространения растительной слизи является изменение климата и загрязнение вод. Густая масса серо-зеленого цвета появляется естественным образом, когда фитопланктон бесконтрольно разрастается, сообщает Интерфакс.

Эрдоган заявил, что причиной ЧП стал слив неочищенных канализационных вод в море, а также потепление. Турецкий лидер призвал провести расследование обстоятельств произошедшего. Этим займется правительственная комиссия из 300 человек.

«Боюсь, если это распространится в Черное море, проблема будет гигантской. Нужно незамедлительно принять меры», - сказал он.

Впервые «морские сопли» у берегов Турции обнаружили в 2007 году, но также субстанцию замечали и в Эгейском море у берегов Греции. Нынешнее появление слизи в Мраморном море, которое соединяет Эгейское с Черным, стало крупнейшим в истории.

Суда с трудом проходят по воде, покрытой слизью, многие рыбаки отказываются от выхода в море, так как субстанция попадает в двигатели лодок.

Дайверы отмечают, что рыба и другие морские обитатели гибнут из-за нехватки кислорода. Под угрозой также устрицы, морские звезды и мидии.