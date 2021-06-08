также в разделеМир
Во Франции после пощечины Макрону задержали двух человек 19
Лукашенко сделал день вторжения в Польшу государственным праздником 32
Россия ввела ответные санкции против Канады 23
ВОЗ не может заставить Китай раскрыть больше информации о происхождении COVID 16
СМИ: Отчет США подтвердил вероятность утечки коронавируса из уханской лаборатории 15
В Беларуси задержали музыканта за песню про Лукашенко 19
Россия вышла из Договора по открытому небу 28
Трамп заявил, что Китай должен заплатить США $10 трлн из-за COVID-19 16
Елизавета II поздравила принца Гарри и Меган с рождением дочери 16
СМИ сообщили о гибели лидера «Боко Харам» 24
У принца Гарри и Меган родилась девочка, ее назвали Лилибет 24
СМИ: Встреча Путина и Байдена может состояться не в Женеве 46
Главу Минздрава Германии призывают к отставке из-за некачественной партии масок 10
В Афганистане подорвали автобус с людьми 33
В Балтике начались крупные учения НАТО 12
Массовую драку со стрельбой устроили в Москве 40
Столтенберг: НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси 16
Президент Европарламента поддерживает вступление стран Западных Балкан в ЕС 13

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал очистить побережье Стамбула от слизи, которая покрыла Мраморное море.

Густой гель, покрывший поверхность воды, угрожает морским обитателям и мешает рыбакам.

Эксперты считают, что причиной появления и распространения растительной слизи является изменение климата и загрязнение вод. Густая масса серо-зеленого цвета появляется естественным образом, когда фитопланктон бесконтрольно разрастается, сообщает Интерфакс.

Эрдоган заявил, что причиной ЧП стал слив неочищенных канализационных вод в море, а также потепление. Турецкий лидер призвал провести расследование обстоятельств произошедшего. Этим займется правительственная комиссия из 300 человек.

«Боюсь, если это распространится в Черное море, проблема будет гигантской. Нужно незамедлительно принять меры», - сказал он.

Впервые «морские сопли» у берегов Турции обнаружили в 2007 году, но также субстанцию замечали и в Эгейском море у берегов Греции. Нынешнее появление слизи в Мраморном море, которое соединяет Эгейское с Черным, стало крупнейшим в истории.

Суда с трудом проходят по воде, покрытой слизью, многие рыбаки отказываются от выхода в море, так как субстанция попадает в двигатели лодок.

Дайверы отмечают, что рыба и другие морские обитатели гибнут из-за нехватки кислорода. Под угрозой также устрицы, морские звезды и мидии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
12
Теги