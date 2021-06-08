Епархиальный совет – уставный орган управления Полтавской епархии УПЦ (ПЦУ) – на своем собрании рассмотрел вопрос активной деятельности в социальной сети Facebook настоятеля Свято-Николаевской религиозной общины Полтавы протоиерея Александра Дедюхина, которая привела к резкой общественной реакции на отдельные высказывания указанного священника. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.

В процессе обсуждения участники Епархиального совета отметили, что прот. Александр Дедюхин в своих публичных сообщениях, к сожалению, неоднократно употреблял некорректные, а иногда недопустимые для священнослужителя высказывания. Теме блогерской деятельности Дедюхина было посвящено одно из предыдущих заседаний Епархиального совета, во время которого перед ним был поставлен ряд требований по изменению риторики в его сообщениях на Facebook. Однако он надлежащих выводов так и не сделал, а стилистика сообщений не претерпела надлежащих изменений.

Были проанализированы ряд сообщений прот. Александра Дедюхина, опубликованных им в своем блоге в течение 2021 года. В публикациях фигурируют выражения, унижающие человеческое достоинство, разжигающие вражду в обществе на политической почве, противоречат фундаментальным принципам христианской морали и этическим нормам православной аскетики, наносят ущерб авторитету Православной церкви Украины.

В связи с указанными обстоятельствами совет принял решение:

1. Временно, до 19 августа 2021, отстранить Дедюхина от совершения Божественной Литургии.

2. Поставить перед Дедюхиным требование прекратить до 6-го сентября 2021 любую публичную деятельность в соцсетях.

3. Рекомендовать Дедюхину на время действия запрета обдумать свою позицию относительно выбора - остаться священнослужителем Православной церкви и осуществлять свою пастырскую деятельность согласно церковным правилам и присяге священнослужителя, или выбрать путь светского политика и блогера.

4. В случае повторения вышеизложенных нарушений управляющим епархии должны быть наложены более строгие канонические наказания, или же дело следует передать на рассмотрение Священного Синода ПЦУ.

В то же время участники заседания подчеркнули, что согласно вероучению Православной церкви и здравому смыслу ребенок до рождения, хотя и находится в утробе матери, однако не является ее частью. Он является человеческой личностью с момента зачатия, его жизнь ценна, как каждая человеческая жизнь, и нуждается в защите.

Напомним, настоятель Свято-Николаевского храма и по совместительству депутат Полтавского горсовета Александр Дедюхин опубликовал сообщение в Facebook, где в оскорбительной манере выступил против абортов. «С*чка не захочет - кобель не скочит», - писал Дедюхин.

Вскоре этот фрагмент священник удалил после возмущений людей в соцсети, однако он сохранился в истории редактирования публикации.

В предыдущей заметке священнослужитель назвал «недоразвитыми» людей, которые поддерживают лозунг «Мое тело - мое дело».