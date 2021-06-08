также в разделеМир
Лукашенко сделал день вторжения в Польшу государственным праздником 19
Россия ввела ответные санкции против Канады 16
ВОЗ не может заставить Китай раскрыть больше информации о происхождении COVID 11
В Беларуси задержали музыканта за песню про Лукашенко 19
Россия вышла из Договора по открытому небу 28
Трамп заявил, что Китай должен заплатить США $10 трлн из-за COVID-19 16
Елизавета II поздравила принца Гарри и Меган с рождением дочери 16
СМИ сообщили о гибели лидера «Боко Харам» 24
У принца Гарри и Меган родилась девочка, ее назвали Лилибет 18
СМИ: Встреча Путина и Байдена может состояться не в Женеве 46
Главу Минздрава Германии призывают к отставке из-за некачественной партии масок 10
В Афганистане подорвали автобус с людьми 32
В Балтике начались крупные учения НАТО 12
Массовую драку со стрельбой устроили в Москве 38
Столтенберг: НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси 16
Президент Европарламента поддерживает вступление стран Западных Балкан в ЕС 12
Джонсон призвал вакцинировать все населения планеты к концу 2022 года 10
Беларусь подготовила ответные меры на санкции ЕС 16

В отчете о происхождении COVID-19, подготовленном национальной лабораторией правительства США, есть вывод, что гипотеза происхождения коронавируса из лаборатории в китайском Ухане - правдоподобная и заслуживает дальнейшего изучения.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на The Wall Street Journal и Reuters.

Оценка основывалась на геномном анализе вируса SARS-COV-2, который вызывает COVID-19.

Исследование было подготовлено в мае 2020 года Ливерморской национальной лабораторией им. Лоуренса в Калифорнии и использовалось Государственным департаментом, когда он проводил расследование происхождения пандемии в последние месяцы правления администрации Дональда Трампа.

Лоуренс Ливермор отказался комментировать информацию Wall Street Journal.

WSJ отмечает, что это вызывает новый интерес в Конгрессе теперь, когда президент США Джо Байден приказал спецслужбам США сообщить ему в течение нескольких недель о том, как появился вирус.

Байден сказал, что американская разведка сосредоточилась на двух сценариях: возник ли коронавирус в результате контакта человека с инфицированным животным или в результате лабораторной аварии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги