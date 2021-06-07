На трассе вблизи города Рожище на Волыни правоохранители задержали подозрительного мужчину в женской одежде и одноразовых перчатках. При установлении личности оказалось, что он является священником одного из храмов УПЦ МП Копачевской общины. Впрочем, Волынская епархия УПЦ МП уже заявила, что этот человек уже давно считается внештатным священником и сейчас нигде не правит, сообщает Zaxid.net.

О задержании священника стало известно в понедельник, 7 июня, когда издание «Район. Рожище» опубликовало видео с нагрудных камер полицейских. Священника обнаружили после того, как правоохранители решили проверить стоящий на обочине дороги автомобиль. Неподалеку от авто полицейские увидели мужчину в женской кофте, лосинах, балетках и одноразовых перчатках. На видео слышно, как работники полиции спрашивают мужчину, кто он такой и что делает в женской одежде, но на большинство вопросов человек просто отвечал, что это «конфиденциальная информация».

В пресс-службе Нацполиции Волыни подтвердили, что такой инцидент был, отметив, что священника отпустили после установления личности.

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«Мужчину доставили в отделение полиции, поскольку он показался подозрительным. Там его личность установили. В связи с отсутствием состава правонарушения мужчину отпустили», - рассказала пресс-секретарь волынской полиции Ольга Бузулук. Она также уточнила, что сам инцидент произошел еще в четверг, 3 июня.

Несмотря на то, что на опубликованном видео он называет себя «баптистом», полиция сообщила, что мужчина является местным священником УПЦ МП.

Пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ МП Виктор Анипко заявил, что задержанный мужчина имеет проблемы с психикой и поэтому его уже давно отстранили от службы в церкви. Сейчас, по словам Анипко, мужчина считается внештатным священником. Впрочем, представитель Волынской епархии УПЦ МП отказался называть точную дату отстранения и место, где человек имел свой приход.