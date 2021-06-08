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10 июня жители Земли смогут наблюдать необычное астрономическое явление - кольцевое солнечное затмение.

Оно происходит также как и полное, но Луна при этом на большем расстоянии от Земли, поэтому не заслоняет Солнце полностью, оставляя «огненное кольцо» вокруг себя, пишет Укринформ.

Когда наблюдаете за Солнцем, надо защищать свои глаза - и солнцезащитные очки, вопреки своему названию, здесь не помогут. Нужны специальные светофильтры из инструментария астронома или сварщика - или хотя бы старое-доброе закопченное на свечке стекло, рентгеновская или фотоаппаратная пленка. Риск повредить сетчатку несут длительное наблюдение или пользование неспециализированной оптикой: биноклями, прицелами, телескопами и т.д.

Затмение начнется около 11:00 по киевскому времени. Лучше всего его будет видно в некоторых городах Канады, Гренландии и России.

В Украине начнется в 13:26 по киевскому времени, максимальной фазы достигнет в 14:15 и закончится в 15:03. Сообщается, что украинцы смогут увидеть около 5% от общего затмения.
ForUm

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