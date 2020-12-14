В понедельник, 14 декабря, состоится единственное в этом году полное солнечное затмение, сообщает Укринформ со ссылкой на Space.com.

Отмечается, что затмение смогут наблюдать жители южной части Тихого и Атлантического океанов, Чили и Аргентины. В то же время частичное затмение будет видно с более широкой области Тихого океана, Южной Америки и Антарктиды, оно начнется в 08:33 EST (15:33 по Киеву).

Полную фазу затмения впервые будет видно почти через час - в 9:32 EST (16:32). Ширина лунной тени на земной поверхности составит примерно 90 километров.

Полное затмение будет в ширину примерно 90 километров и должно пройти на восток через Чили и Аргентину.

Максимальное затмение ожидается в 11:13 EST (18:13 по Киеву). Это произойдет северо-западнее села и муниципалитета Сьерра-Колорадо в Аргентине.

Полное солнечное затмение завершит свое шествие по Земле в 12:54 EST (19:54 по Киеву). Наблюдать частичное солнечное затмение земляне смогут до 13:53 EST (20:53 по киевскому времени).

В Украине это явление можно будет посмотреть только онлайн.

Следующее полное солнечное затмение произойдет 4 декабря 2021 года, но его будет видно только над Южной Америкой.

Как известно, полное солнечное затмение происходит тогда, когда Солнце, Земля и Луна выравниваются таким образом, что последняя мешает солнечному свету достичь нашей планеты.

В этом случае можно наблюдать солнечную корону. Это возможно благодаря тому, что видимые угловые размеры Луны лишь немного больше, чем угловые размеры Солнца и в случае полного затмения, Луна затмевает полностью диск Солнца, но не затмевает корону.