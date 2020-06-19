В воскресенье, 21 июня, жители Земли могут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Science Alert.

«В эти выходные полное «огненное кольцо» будет видно из центральной Африки и из Азии, начиная с 3:45 UTC 21 июня 2020 года. Во многих других местах, от Юго-Восточной Европы в северной части Австралии, будет видно частичное кольцеобразное затмение», - говорится в сообщении.

В Украине солнечное затмение произойдет в 9:40 по киевскому времени. Его можно будет смотреть онлайн в прямом эфире на YouTube. Следующее такое затмение будет 10 июня 2021 года.

Как отмечается, на пике затмения Луна перекроет 99,4 процента Солнца. Максимальная фаза затмения будет наблюдаться на севере Индии.

Это затмение является повторением через сарос кольцеобразного солнечного затмения 10 июня 2002 года (в районе Тихого океана).

В общем затмение (кольцеобразное или частичное) будет видно в 111 странах и территориях.

Кольцеобразное солнечное затмение - это затмение Солнца, при котором земную поверхность пересекает конус-продолжение лунной тени (Луна слишком далеко от Земли, чтобы полностью закрыть Солнце).