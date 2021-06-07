В течение 6 июня закарпатские горные спасатели дважды выезжали на поисковые работы и оказание помощи отдыхающим, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГосЧС.

Так, первое сообщение о потерявшемся человеке в горах поступило в 10:00 в Раховском районе. В информации говорилось, что во время прохождения туристического маршрута в районе горы Говерла, потерял ориентир и заблудился житель Коломыи Ивано-Франковской области.

Для проведения поисковых работ были привлечены спасатели Лазещинского горного поисково-спасательного отделения. Уже в ходе поисковых работ, а именно в 16:00, поступила информация от родственников потерявшегося, что человек самостоятельно добрался до турбазы «Заросляк» (Ивано-Франковская область) и встретился с сыном. В помощи человек не нуждался.

Следующая информация о необходимости оказания квалифицированной помощи спасателей поступила из горы Гимба в Хустском районе. Там, во время прохождения туристического маршрута, травмировала спину жительница села Долгое 1977 года.

В 14:30 спасатели горных поисково-спасательных отделений сел Нижние Ворота и Пилипец добрались к месту пребывания потерпевшей и предоставили ей доврачебную помощь. Далее ее транспортировали в село Пилипец. От дальнейшей госпитализации женщина отказалась.