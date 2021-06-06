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Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал о работе над обновлением соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Он ожидает, что к октябрю будет обновлена тарифная часть соглашения.

По словам Качки, украинская сторона вместе с европейскими экспертами продолжают работать над обновлением соглашения с Евросоюзом. Работа ведется, в частности, над торговой частью.

«Предполагается, что до саммита Украина-ЕС, который должен состояться в октябре этого года, уже будет обновлена тарифная часть», - рассказал он.
ForUm

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