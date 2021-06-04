Председатель комитета ВРУ по вопросам правовой политики Андрей Костин не прошел по критерию добродетели и оставляет конкурс на руководителя САП, сообщил Центр противодействия коррупции.

«Ни один из международных членов комиссии, а также Роман Куйбида и Вячеслав Навроцкий «за» добродетель Костина не проголосовали», - отмечается в сообщении.

«За» добродетель Костина голосовало пять членов комиссии, делегированные Радой (Гуджал, Соболь, Романюк, Коваль, Бусол).

«Теперь контролируемые Татаровым члены комиссии с еще большим пылом будут валить независимых кандидатов и сознательно создавать основания для сноса всего конкурса через суд. А судом будет тот же ОАСК, ликвидацию которого уже два месяца блокирует... Андрей Костин», - отметили в ЦПК.