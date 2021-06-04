В июле этого года будет проведена индексация пенсий еще для 1 млн пенсионеров.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Второй год подряд правительство обеспечивает индексацию пенсий. В этом году с 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%. В июле этого года будет проведена индексация пенсий еще для 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере. Таким образом, повышение в этом году получат 10,5 млн пенсионеров», - сказала Лазебная.