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В июле этого года будет проведена индексация пенсий еще для 1 млн пенсионеров. 

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Второй год подряд правительство обеспечивает индексацию пенсий. В этом году с 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%. В июле этого года будет проведена индексация пенсий еще для 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере. Таким образом, повышение в этом году получат 10,5 млн пенсионеров», - сказала Лазебная.
ForUm

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