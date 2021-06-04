В Одесской области прокуроры совместно с сотрудниками СБУ разоблачили канал распространения наркотиков, к которому причастна полицейская логистики одного из одесских районных управлений полиции, сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что в конце января этого года сержант полиции, будучи ответственным за хранение вещественных доказательств, подменила 0,5 кг кокаина, который был изъят в рамках уголовного производства и после проведения соответствующих экспертиз хранился в райотделе.

К сбыту кокаина полицейская привлекла двух сообщников, которые реализовывали похищенный «товар» мелкими партиями наркозависимым лицам напрямую или через местных наркодельцов.

Правоохранителями проведен ряд обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов уголовного производства, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, наркотические средства, в том числе кокаин, весы и ZIP-пакеты, которые использовались для фасовки наркотических средств.

Кроме того, во время проведения обыска в камере хранения вещественных доказательств изъяты журнал учета наркотических средств и установлено отсутствие указанных 0,5 кг кокаина.

Сейчас сообщникам сотрудницы полиции сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также в настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении полицейской по ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 308 УК Украины и проверяется причастность к противоправной деятельности других сотрудников полиции.