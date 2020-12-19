На пункте пропуска в Старокозачьем в Одесской области таможенники изъяли 54 кг кокаина. Стоимость изъятого на "черном рынке" оценивается в более чем 12 млн долларов. Об этом говорится на странице Одесской таможни в Facebook.

«В ночь, когда по традиции Святой Николай разносит подарки послушным детям, контрабандисты лишились 54 кг кокаина. В пункте пропуска Староказачье - Тудора. Именно здесь во время совместного осмотра в технологических отверстиях со стороны холодильного агрегата было обнаружено 46 свертков, завернутых в серебристую пластиковую пленку, общим весом 54 кг», - говорится в сообщении таможенников.

«Наркотики находились в контейнере с бананами, который прибыл из Южной Америки и следовал транзитом в Республику Молдова с последующим перемещением в Европу», - сообщил РБК-Украина Денис Пудрик.

Экспресс-тест на месте подтвердил, что это кокаин. На наркотик также сработала служебная собака таможенников.

"Стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" составляет 12 миллионов долларов США", - добавил Денис Пудрик.