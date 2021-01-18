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Служба безопасности Украины предупредила контрабанду 500 граммов кокаина из одной из соседних стран, сообщает пресс-центр СБУ.

По оперативной информации спецслужбы, партию «товара» иностранец виз для сбыта на территории нашего государства под видом туриста. Запрещенные вещества правоохранители обнаружили в его личных вещах во время таможенного досмотра в Международном аэропорту «Борисполь».

Наркотик был скрыт в закрытой консервной банке. Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество - кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам «черного рынка составляет более 2,1 миллиона гривен. Сейчас наркокурьер задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления дополнительных обстоятельств совершенного преступления.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились оперативным и следственными подразделениями СБУ совместно с группой портового контроля в аэропорту «Борисполь», Государственной таможенной службой Украины и Государственной пограничной службой Украины под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.
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