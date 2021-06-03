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АО «Укрзализныця» вынуждена подать в суд на Национальную службу здравоохранения по поводу выплат по COVID-пакету. Об этом сообщил Центр здравоохранения компании.

По состоянию на начало июня существует задолженность в размере 19 млн гривен перед АО «Укрзализныця».

Не были оплачены средства за оказанные услуги больницами за март, апрель, май.

«Тем самым работники и медицинский персонал, которые добросовестно выполняли свои обязанности, рискуя жизнью, не могут получить дополнительную оплату, которая им принадлежат по праву», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что железнодорожные больницы единые отраслевые больницы в стране, которые начали прием больных COVID. АО «Укрзализныця» за свой счет осуществила модернизацию отделений для приема больных, не получив ни копейки из ковидного фонда. Начиная с ноября 2020, больницы Укрзализныци пролечили 2428 больных COVID.
ForUm

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