В Николаеве киберполиции прекратила деятельность call-центра мошеннической направленности, который был расположен в одном из офисных помещений в центре города. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

На момент проведения следственных действий там «работали» 30 операторов, которые представлялись жертвам сотрудниками банка и завладевали их персональными данными. Организовала деятельность центра 33-летняя жительница другого региона, а помощь ей ​​в приискании и вербовке операторов оказывали двое николаевцев.

Сейчас правоохранители устанавливают окончательное количество пострадавших и сумму нанесенного им ущерба. Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 2 ст. 190 УК Украины «Мошенничество», за что предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

Как уберечься от подобных мошенников:

Вам звонят и под разными предлогами выпытывают данные банковской карты, пароли?

Заканчивайте разговор, потеря денег!

Ни при каких условиях не раскрывает эти реквизиты своих карт:

банковский sms-пароль

срок действия карты

CVV - код.

Как защититься:

-Прекратить разговор и самостоятельно позвонить в банк или обратиться в ближайшее его отделение;

- не выполнять в банкомате или терминале инструкции, которые вам предоставляют телефоном.

Как действовать:

Если вы подверглись мошеннической провокации и сообщили мошенникам реквизиты своей карты, нужно немедленно заблокировать вашу карту и обратиться с заявлением в полицию или на электронный адрес cyberpolice.gov.ua