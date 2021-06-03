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В Николаеве киберполиции прекратила деятельность call-центра мошеннической направленности, который был расположен в одном из офисных помещений в центре города. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

На момент проведения следственных действий там «работали» 30 операторов, которые представлялись жертвам сотрудниками банка и завладевали их персональными данными. Организовала деятельность центра 33-летняя жительница другого региона, а помощь ей ​​в приискании и вербовке операторов оказывали двое николаевцев.

Сейчас правоохранители устанавливают окончательное количество пострадавших и сумму нанесенного им ущерба. Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 2 ст. 190 УК Украины «Мошенничество», за что предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы.

Как уберечься от подобных мошенников:

Вам звонят и под разными предлогами выпытывают данные банковской карты, пароли?

Заканчивайте разговор, потеря денег!

Ни при каких условиях не раскрывает эти реквизиты своих карт:

  • банковский sms-пароль
  • срок действия карты
  • CVV - код.

Как защититься:

-Прекратить разговор и самостоятельно позвонить в банк или обратиться в ближайшее его отделение;

- не выполнять в банкомате или терминале инструкции, которые вам предоставляют телефоном.

Как действовать:

Если вы подверглись мошеннической провокации и сообщили мошенникам реквизиты своей карты, нужно немедленно заблокировать вашу карту и обратиться с заявлением в полицию или на электронный адрес cyberpolice.gov.ua
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