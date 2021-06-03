Около 10 тысяч волонтеров, ранее избранных для помощи в проведении нынешних Олимпиады и Паралимпиады в Токио, отказались от участия в обоих спортивных событиях.

Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Синьхуа, передает Укринформ.

Отмечается, что всего в обоих событий, первое из которых начинается менее чем за два месяца, должны были участвовать 80 тыс. волонтеров.

«Несомненно, одной из причин является обеспокоенность коронавируса», — рассказал глава организационного комитета Токио-2020 Тоширо Муто.

По его словам, однако, отказ волонтеров от участия не повлияет на проведение Игр.

Ранее Муто рассказал, что иностранных волонтеров не будет допущен к Играм для уменьшения риска распространения COVID-19.

Как известно, летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021, а Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября. Игры должны были состояться в 2020 году, но их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.