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Пограничники Херсонского отряда задержали преступника, которого разыскивали за убийство, совершенное на Кировоградщине.

Мужчину, который пытался пробраться на оккупированный Россией Крымский полуостров, пограничный патруль обнаружил на Арабатской стрелке, сообщила пресс-служба ГПСУ.

После встречи с нарядом путешественник, который не имел с собой действительных документов, заметно волновался и не мог объяснить, для чего забрел на режимную территорию. Его намерения помогли выяснить представители Национальной полиции. Выяснилось, что в 2017 году этот гражданин совершил убийство в Кропивницком и уже четыре года скрывается от правосудия.

Именно для того чтобы избежать ответственности, задержанный пытался попасть на временно оккупированную территорию Украины.
ForUm

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