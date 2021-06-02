Кабинет министров Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября, как это ранее было закреплено в постановлении №277 от 29 марта 2021 года. Текущий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий через Укрпочту будет сохранен как минимум до 1 января 2023 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Основная причина, по которой инициативу отложили на два года, - неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытие банковских отделений. Сейчас банкоматы имеются лишь у 4% городов Украины, значит, что 13 млн украинцев не имеют доступа, а следовательно и возможности пользоваться банковскими услугами. В то время как Укрпочта покрывает 100% населенных пунктов и может оказать в том числе и финансовые услуги всем без исключения украинцам.

Соответствующие изменения в постановление № 277 «О дополнительных мерах по организации выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины» Кабинет Министров Украины принял 26 мая. С обновленным тестом постановления можно ознакомиться на сайте Кабинета министров по ссылке.

«Сегодняшними изменениями в постановление наконец закончена двухмесячная борьба огромного количества граждан за комфорт и здоровье пожилых людей в части доставки пенсий. Прежде всего для 3,5 млн пенсионеров, большинство которых просто физически не имеет доступа к банкоматам, и поэтому не может получать пенсию на карточку. До 2023 года доставку пенсий по-прежнему наличными и домой, будут осуществлять почтальоны и отделения Укрпочты. Уверен, за это время будет произведена механика, которая упростит доставку пенсий, но при этом не создаст проблем для пенсионеров. Потому что пока предложение ехать в карантин и оплачивать дорогу в райцентр, чтобы снять деньги с карточки, выглядит как часть проблемы, а не решение», - прокомментировал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Подать заявление в ПФУ по изменению способа получения пенсии можно лично или отправив пакет документов по почте.

Также действует горячая линия Укрпочты, куда пенсионеры могут обращаться в случае, если им отказали в переводе получения пенсии через Укрпочту. Оставить заявку можно по телефону +38 (044) 354-52-73 или отправить электронным письмом на адрес [email protected]