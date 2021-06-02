Вчера, 1 июня, около в Херсонской области на автодороге Алешки-Голая Пристань-Скадовск произошло столкновение 5 автомобилей, в результате которого пострадали 6 детей, сообщает пресс-служба областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно на 15 км автодороги недалеко садового общества «Бригантина». На месте происшествия полицейские установили, что 71-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, совершая маневр поворота налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю Infiniti QX-50, который двигался навстречу. В результате между автомобилями произошло касательное столкновение, после чего Infiniti неконтролируемо выехал на встречную для него полосу движения, где произошло его столкновение с автомобилями Skoda Octavia, Kia Cerato и Mazda CX-5.

Как сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский, в результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь была оказана 8 лицам, из которых 6 - дети. Самой младшей девочке нет еще и года. Больше всего пострадали двое пассажиров автомобиля Kia Cerato. Это 8-летний мальчик, который с травмой головы был помещен в реанимационное отделение детской областной больницы для проведению полного обследования, и его 56-летняя бабушка, которую госпитализировали в больницу с переломом ключицы. Другие участники ДТП получили незначительные ушибы.

Предварительная правовая квалификация события - ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Визуально все водители транспортных средств были трезвы. Однако каждый из них сдал анализы на установление содержания алкоголя в крови.