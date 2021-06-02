Штамм COVID-19 - B.1.617.2, впервые выявленный в Индии, и который Всемирная организация здравоохранения маркирует, как Delta, был зафиксирован в по меньшей мере 62 странах и территориях.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Укринформ.

Отмечается, что еще 12 стран не указали, какой именно подвид варианта они зафиксировали.

Статистика по другим штаммам коронавируса в мире выглядит следующим образом: вариант B.1.1.7, который происходит из Великобритании и который ВОЗ классифицирует, как Alfa, зафиксировали в 160 странах и территориях, вариант Beta (B.1.351) из Южной Африки - в 113 странах и территориях, вариант Gamma (P.1) из Бразилии - в 64.

По данным ВОЗ, в Украине штамм Delta пока не зафиксирован.

Организация сообщает, что за последнюю неделю количество новых случаев коронавируса в мире снизилось на 15% по сравнению с предыдущим и составило 3 550 456. Количество смертей уменьшилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 78 665.

Регионы Европы и Юго-Восточной Азии сообщили о наибольшем спаде новых случаев заболеваемости и смертности за неделю, в то время как заболеваемость выросла в Африке и регионе западной части Тихого океана.

Количество случаев, о которых сообщали регионы Северной и Южной Америк и восточного Средиземноморья, было подобным тем, которые были зарегистрированы на предыдущей неделе.

Рост уровня смертности был зарегистрирован в Африканском регионе, тогда как регионы Европы и Восточного Средиземноморья сообщили об уменьшении, а случаи смертности в регионах западной части Тихого океана и Америк были подобны уровню смертности на прошлой неделе.

В ВОЗ отметили, что несмотря на глобальную тенденцию к уменьшению новых случаев COVID-19 в течение последних четырех-пяти недель, частота появления случаев COVID-19 и смертей остается высокой, а во многих странах мира наблюдается значительное их увеличение.

Больше всего новых случаев заболевания за прошедшую неделю зарегистрировано в Индии (1 364 668; снижение на 26% по сравнению с предыдущим недельным периодом), Бразилии (420 981; уменьшение на 7%), Аргентине (219 910 новых случаев, увеличение на 3%), США (153 587; снижение на 18%) и Колумбии (150 517; увеличение на 40%).