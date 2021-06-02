Главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол, а также 20 его однопартийцев призвали правительство отменить ограничения на санкции против компании-оператора Nord Stream 2.

Об этом говорится в официальом письме-обращении членов Конгресса США к главе Госдепартамента, передает Укринформ.

«Обоснование, предоставленное Конгрессу об отмене санкций (против компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига - ред.), весьма проблематично», - указывается в документе.

Как объясняют конгрессмены, утверждение Госдепа, что введение таких санкций «негативно повлияло бы на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами» полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. Именно у этих союзников и партнеров возникаю самые большие проблемы с безопасностью и экономикой, связанные с Nord Stream 2, отмечают законодатели.

«Мы требуем, чтобы вы немедленно устранили эти непродуманные исключения (по санкциям. - Ред.) и применили обязательные полномочия, принятые Конгрессом», - говорится в письме.

Конгрессмены настаивают, что «жесткие и однозначные публичные заявления (Госдепа по Nord Stream 2. - Ред.) необходимо сочетать с жесткими и однозначными действиями».

Кроме того, по мнению республиканцев, «чем дольше администрация Байдена будет тянуть время, тем больше будет усиливать злонамеренный влияние Путина по всей Европе».

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора «Северного потока-2» - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнице строительства российского газопровода «Северный поток-2» тем, что проект уже фактически достроен, а также - нежеланием навредить отношениям с Европой.

При этом США ввели санкции против четырех российских компаний и 13 судов, связанных со строительством газопровода »Северный поток-2».