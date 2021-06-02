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Синоптики прогнозируют дождливое и холодное начало лета в Украине. По их прогнозу, в июне ждать жарких дней не следует, а потеплеет только в июле.

«В настоящее время с севера и северо-востока зашел более прохладный воздух, поэтому температуры снизились. Обычно в июле и августе у нас температуры по Украине очень часто достигают +30 и даже выше градусов», - рассказала синоптик Укргидрометцентра Александра Хала в эфире «Украина 24».

Такого же мнения и народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, что лето будет холодным, стало понятно в мае.

«Очень важная примета была 24 мая, это Маковея Мокрого. Если на Маковея дождь, то все лето будет мокрое, практически до 10 июля», - объяснил Горбань.

Ученые считают основными причинами нестабильной погоды глобальное потепление и изменения климата. Они уверяют, что климат в стране изменился, вскоре выращивать экзотические фрукты, вроде арбузов или бананов, можно будет в Киеве, а Херсон может вообще превратиться в пустыню.

«Сегодняшний климат Киева - это климат Николаева и Херсона времен моего детства. Полесье, которое всю жизнь было болотом, - высохло. За буквально 20-30 лет все нынешние украинские степи в пределах одного поколения могут стать такими Алешковскими песками», - рассказал директор Национального антарктического центра Евгений Дикий.
ForUm

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