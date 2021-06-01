В Тернополе развернут временный центр вакцинации, в котором будут проводить прививки жителям области, которые записались в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт «Дии», сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

Находится центр вакцинации на базе коммунального предприятия Тернопольского городского совета «Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко» на ул. Соединения, 45. Работать он будет в выходные и будут привлечены 8 мобильных бригад.

«Уважаемые жители Тернопольской области, кто зарегистрировался на вакцинацию в приложении «Дия», или желает еще зарегистрироваться, приходите субботу и в воскресенье в комплекс «Довженко». Таким образом мы сможем вакцинировать большинство людей и способствовать тому, что осенью заболеваемость не будет расти. Эта иммунная прослойка людей с антителами будет благодаря вакцинации, а не тем, кто переболел», - заявила начальница департамента здравоохранения ОГА Ольга Ярмоленко.

Вакцинация в центре будет проводиться с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований. Иммунизировать лиц будут вакциной CoronaVac.

Напомним, 29 мая в Киеве, Львове и Одессе открылись пилотные центры массовой вакцинации населения против COVID-19.