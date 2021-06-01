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За время войны, которая началась в Сирии в 2011 году, в стране погибли уже почти 500 000 человек.

Как передает Укринформ, об этом сообщает France24.

По данным Сирийского центра мониторинга прав человека (Syrian Observatory for Human Rights), в общей сложности во время войны уже погибли 494 438 человек.

«Подавляющее большинство этих смертей произошло с конца 2012 года до ноября 2015 года», - отметил глава Центра Рами Абдель Рахман.

В марте этого года общее количество погибших в сирийской войне составило более 388 000 человек.

С тех пор Центр подтвердил дополнительные 105 015 смертей за несколько месяцев. Информацию он получил от сети источников на местах.

По словам Рахмана, из недавно подтвержденных смертей более 42 000 - гражданские лица, большинство из них погибло под пытками в тюрьмах сирийского режима.

 
ForUm

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