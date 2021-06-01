Народные депутаты разрабатывают новый проект закона, который позволит использовать мобильный телефон как фактор фиксации нарушения ДТП на дороге. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает пресс-служба МВД.

«Мы изучили мировой опыт, когда каждый телефон в машине, если его правильно установить, фиксирует нарушение ПДД. Водителю достаточно кликнуть на экран и полиция получит информацию о нарушениях. Если нам удастся реализовать все задуманные проекты, то безопасность на дорогах Украины будет, как в Швеции», - сказал он.

По словам Геращенко, планируется, что водители, которые будут помогать полиции фиксировать нарушения, будут получать 10% от суммы штрафа, который заплатит нарушитель.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что за год работы системы автоматической фиксации был составлен 1738119 постановлений.