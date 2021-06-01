также в разделеОбщество
Суд оставил Антоненко под круглосуточным домашним арестом
МВД планирует платить водителям за помощь в фиксации нарушений ПДД 4
Рада хочет запретить курение электронных сигарет в общественных местах 7
На дорогах Украины появятся радары, фиксирующие скорость авто в движении 12
На Одесчине обжалуют в суде региональный статус русского языка 17
Разведка: РФ завезла в ОРДЛО новые партии вооружения 13
В Молдове первую дозу COVID-вакцины получили уже 10% населения 11
Взрывы в Балаклее: Будут судить командира отряда разминирования 13
На Хмельнитчине завсклада 6 лет воровал запчасти к самолетам 12
В Минобразования заявили о росте числа абитуриентов с ВОТ 12
В прокуратуре объяснили отзыв из суда ходатайства о мере пресечения для Тупицкого 21
Замглавы МИД Ирана прибыл в Украину для переговоров по сбитому самолету 10
Руководителя филиала «Нафтогаза» задержали на взятке в 1 млн 38
Воевавшего за «ЛНР» гражданина Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы 15
На Днепропетровщине хотели восстановить «структуры СССР» 18
Оккупанты заочно приговорили Чубарова к 6 годам колонии 15
Тупицкий пришел в суд, но меру пресечения ему не избирали 25
Соглашение между Украиной и Италией о признании водительских прав временно не работает 14

Граждане Украины, которые путешествуют в Турцию, должны будут предъявить перед путешествием один из четырех документов по выбору, чтобы попасть в страну. 

Речь идет о сертификате о вакцинации от COVID-19, справке о перенесенном заболевании, отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2.

Об этом в комментарии Укринформу. сказал первый секретарь, руководитель консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык.

«Начиная с 1 июня 2021 года для въезда в Турцию необходимо выполнить одно из четырех условий - иметь один из документов, подтверждающий вакцинацию, перенесенное заболевание или отрицательный результат тестирования - ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда, или экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда», - сообщил Билык.

Для посещения Турции украинцам нужно иметь один из следующих документов:

Документ о вакцинации от COVID-19 сделанный не ранее чем за 14 дней до приезда в страну.

Документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Негативный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда.

Экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позднее чем за 48 часов до приезда.

Консул также уточнил, что транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств. Получение более подробной информации ожидается от турецких властей в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Турция с 15 мая отменила требование иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус для въезда граждан Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги