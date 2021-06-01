Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину против COVID-19 AstraZeneca для экстренного медицинского применения.

Это вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Италии и имеет торговое название AstraZeneca, сообщила пресс-служба ведомства.

Вакцину AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС, Индия и Канада.

В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти дней.

Уже к концу недели в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину прибудет 705 600 доз вакцины AstraZeneca. Она будет предназначена для проведения вакцинации второй дозой тех, у кого уже прошел интервал 12 недель после первой прививки. В частности, медиков и работников учреждений здравоохранения, участников Операции объединенных сил на Востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, людей в возрасте 65+. Также вторую дозу вакцины гарантированно получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами или общественные деятели.

Напоминаем, в Украине уже прививают вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови и вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd). Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми.

Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca в I-II квартале 2021, из которых более 367 тыс. доз вакцины южнокорейского производства прибыли в мае. Кроме того, эту вакцину закупают за государственные средства напрямую у производителей. Первые 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield доставили из Индии в феврале 2021 года.

Справка:

Вакцина Oxford/AstraZeneca - это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 12 недель (рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики). Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.