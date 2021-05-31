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Нигерийские чиновники заявляют, что боевики похитили учеников исламской школы в городе Тегина, сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

Точное количество похищенных неизвестно. По словам одного из учителей, исчезли 150 детей. Согласно другим сообщениям, количество похищенных составляет около 200.

Местные СМИ пишут, ссылаясь на слова очевидцев, что боевики на мотоциклах ворвались в город и открыли хаотичный огонь. Когда люди стали убегать, нападавшие направились в школу и захватили детей. В школе учатся мальчики и девочки в возрасте от шести до 18 лет.

Нигерийские власти сообщили, что во время нападения два человека были ранены, один человек умер. Также были похищены несколько человек, которые ехали в машине.

 
ForUm

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