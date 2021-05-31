Мировое сообщество должно достоверно установить происхождение коронавируса, иначе над человечеством будет нависать угроза возвращения пандемии в будущем.



Об этом в интервью NBC News заявил американский педиатр, эксперт в вопросах здравоохранения и вакцинации Питер Хотез. Ученый отметил, что пандемия COVID-19 – уже третья крупная эпидемия коронавируса в XXI веке (первые две – эпидемии вирусов SARS и MERS), передает УНИАН.

«Природа говорит нам о том, что будет: наступит COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», - заявил Хотез.

По его мнению, в китайскую провинцию Хубей на длительный срок следует направить большую команду ученых – эпидемиологов, вирусологов, экологов и прочих специалистов. В ходе масштабного расследования они должны собрать все возможные образцы и установить точное происхождение коронавируса.

Ранее The Sunday Times писало, что сотрудники британской разведки на сегодня считают реалистичной версию о лабораторном происхождении коронавируса, хотя ранее рассматривали ее как маловероятную.

На прошлой неделе президент США Байден приказал спецслужбам расследовать теорию об утечке коронавируса из лаборатории, и представить ему доклад через 90 дней.