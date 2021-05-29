Французская авиакомпания Air France и немецкая Lufthansa получили разрешения на полеты в Россию в обход воздушного пространства Беларуси. Пока речь идет только о полетах в Москву и Санкт-Петербург.

Сообщается, что Air France получила разрешение от России на новый план полетов по маршруту Париж - Москва - Париж, который не предусматривает заход в небо Беларуси. Первый рейс по этому маршруту уже вылетел сегодня утром.

Кроме того, немецкая Lufthansa имеет разрешения на полеты в Москву и Санкт-Петербург. Все авиакомпании из Lufthansa Group, которые летают в другие города, в настоящее время избегают воздушное пространство Беларуси.

Напомним, Евросоюз запретил авиаперелеты своих перевозчиков над территорией Беларуси и работу белорусских авиакомпаний, в том числе государственной «Белавиа».