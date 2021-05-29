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Пограничники Сумского отряда пресекли незаконное перемещение из России продукции военного назначения. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 29 мая.

Указано, что в районе населенного пункта Пушкарное, неподалеку от границы с РФ, пограничный патруль обнаружил украинца с тремя коробками за спиной, который двигался от российско-украинской границы.

«Проверив участок границы, пограничники обнаружили признаки нарушения режима государственной границы с территории России в Украину, а также неподалеку нашли еще семь аналогичных коробок», – говорится в сообщении.

В коробках обнаружили большое количество товаров военного назначения, используемых в военной авиации и радиолокации. 48-летний житель города Сумы задержан. За незаконное пересечение государственной границы Украины на него составлены административные материалы (ст.204-1 КУоАП).

Кроме того, следователи СБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о признаках уголовного преступления, предусмотренного статьей о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч.1 ст 333 УК Украины).
ForUm

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