В Украине, по состоянию на утро 29 мая, без электроснабжения остались 108 населенных пунктов. Из-за сильных порывов ветра и грозы сработали системы автоматической защиты ЛЭП.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Так, света нет в населенных пунктах пяти областей: Киевской - 44, Черниговской - 22, Черкасской - 15, Кировоградской - 14 и Житомирской - 13.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, ранее непогода обесточила в Украине 120 сел.
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