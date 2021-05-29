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В Украине, по состоянию на утро 29 мая, без электроснабжения остались 108 населенных пунктов. Из-за сильных порывов ветра и грозы сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Так, света нет в населенных пунктах пяти областей: Киевской - 44, Черниговской - 22, Черкасской - 15, Кировоградской - 14 и Житомирской - 13.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее непогода обесточила в Украине 120 сел.
ForUm

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