По состоянию на 07:00 понедельника 17 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 120 населенных пунктов в 5 областях Украины.
Об этом говорится в сводке ГосЧС о чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и другого происхождения.
Так, в Днепропетровской обесточено – 59 населенных пунктов, Херсонской – 29, Кировоградской – 27, Черкасской - 3 и Житомирской - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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