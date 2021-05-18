В горах возле Анталии продолжаются поиски украинской туристки Яны Кривошеи, которая в начале мая самостоятельно отправилась на вершину Geyik Sivrisi и исчезла.

Об этом сообщил в Facebook ее брат Станислав Кривошения.

«Ужасные обстоятельства вынудили меня написать этот пост. Моя родная сестра Яна Валериевна Кривошея (1979 г.р.) на майские праздники (с 1.05.2021) умотала в Турцию. Она любит альпинизм, треккинг: море, горы, все дела. Поехала одна – и от людей отдохнуть тоже. Поехала… и пропала. На 10 мая у нее был обратный рейс, но она не вернулась. С 10 мая я, пока безуспешно, пытаюсь найти сестру. С 12-го я нахожусь в горах возле Анталии», - написал он.

Яна Кривошея прибыла в Турцию из Одессы в Анталию 1 мая. Из аэропорта она приехала в кемпинг Josito. Оттуда самостоятельно отправилась на вершину Geyik Sivrisi высотой 1715 м.

По словам брата женщины, в кемпинге ее отговаривали от самостоятельного восхождения на вершину. Она также не сообщила родственникам о точных датах пребывания в Турции. Мама Яны знала только о ее намерении поехать в страну.

10 мая альпинистка не вернулась в Одессу по ранее приобретенному билету. Было официально сообщено о ее исчезновении. Брат отправился в Турцию.

«Спросил спасателей о последнем местоположении телефона по данным от сотового оператора, ответили - сота в Манавгате, 80 км. от горы. Глюк? Похищение? Просим жандармов получить информацию о сотах, к которым был подключен телефон в период 1-4 мая», - пишет Кривошея.

Поисковая операция продолжается. Спасатели обнаружили в горах палатку и частично личные вещи украинки. Полиция сняла отпечатки со всех вещей.

К поисковой операции также присоединились альпинисты.

«До сих пор полиция не отследила подозреваемых, не узнала кто именно был рядом с ней. Возможно, именно этот человек пытался включить мобильный телефон и взломать гугл аккаунт сестры в 90 километрах от места ее последней стоянки», - отметил брат пропавшей.