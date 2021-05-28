На фоне спада темпов вакцинации правительство Венгрии заявило в четверг, что в ближайшие дни оно поделится с другими странами более чем 140 тысячами доз вакцины из своих неиспользованных запасов.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AP.

В радиоинтервью премьер-министр Виктор Орбан отметил, что 3 миллиона взрослых в стране с населением чуть менее 10 млн еще не получили прививки.

«Боюсь, у вас сложится образ, мол вам сойдет с рук отказ от вакцины. Дело в том, что это вирус, который никуда не денется... Рано или поздно он найдет всех», - предупредил Орбан в пятницу.

Венгерское правительство планирует подарить 100 000 доз вакцины AstraZeneca островному государству Кабо-Верде. Еще 41 000 доз вакцины Pfizer/BioNTech будет предоставлено ​​Чехии.

Венгрия ввела по крайней мере одну дозу вакцины 52,3% своего населения, что является вторым по величине показателем в ЕС. Но она может приблизиться «к потолку», поскольку почти все зарегистрированные граждане были вакцинированы. В результате больше доз вакцины доступны, чем количество людей, желающих их получить.

В то время как среднее количество доз, которые ежедневно вводились в стране, было более чем 75 000 в середине апреля, на этой неделе их число упало ниже 30 000. По данным правительства, во вторник было введено чуть более 3000 доз.

Венгрия получила 154 дозы вакцины на 100 жителей, что является самым высоким показателем в ЕС по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Это значительно превышает следующий по величине показатель Кипра с 81 дозой на 100 жителей.

По данным ECDC, почти 3 миллиона доз китайской вакцины Sinopharm, которые уже были доставлены, остаются неиспользованными.

На прошлой неделе Венгрия стала единственной из 27 стран ЕС, которая отказалась от третьего контракта на закупки вакцины Pfizer/BioNTech до 2023 года.

Правительство планирует потратить около 46 млн евро на информационную кампанию против сомнений в вакцинации.