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С 27 мая стартует повторный конкурс на голову Национальной службы здоровья, которая распоряжается средствами для финансирования медицинской системы.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 26 мая. Прием документов продлится до 2 июня 2021 года. Для кандидатов предусмотрено тестирование и собеседование», - написал он в Facebook.

При министре Максиме Степанове конкурс уже проводили и дошли до этапа собеседований. Тогда от общественности и политиков в адрес министра и кандидатов на голову НСЗУ звучало много критики, в том числе и касательно связей приближенности некоторых кандидатов к Степанову. Сейчас обязанности председателя НСЗУ временно исполняет Андрей Виленский.

НСЗУ финансирует функционирование всей медицинской системы, в частности оплачивает услуги для пациентов, распределяет средства между медучреждениями, выплачивает больницам средства за оказанные услуги.
ForUm

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