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Кабинет министров согласовал кандидатуру Марии Черной на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации.

Такое решение принято на очередном заседании правительства в среду, 26 мая, сообщает Укринформ.

«Это традиционное собеседование членов Кабинета Министров с кандидатом на должность, которого мы согласовываем для передачи далее в Офис Президента для принятия соответствующего решения», - сказал Шмыгаль.

Претендент на должность председателя Кировоградской ОГА Черная изложила чиновникам свое видение развития региона и ответила на ряд вопросов министров.

Ранее Кировоградскую ОГА возглавлял Андрей Назаренко, которого Президент Владимир Зеленский уволил 15 апреля и назначил временным руководителем региона первого заместителя председателя ОГА Валерия Жалдака.

Маpия Чеpная с 2020 года занимает должность диpектopа депаpтамента агpoпpoмышленного развития Киpoвoгpадской oблгосадминистpации.

 
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