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Правительство во время очередного заседания 26 мая утвердило порядок использования средств для строительства инспекционных постов на границе. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эта программа направлена ​​на улучшение доступа украинских малых и средних аграриев на мировые рынки.

Глава правительства отметил, что бюджет проекта составляет 75 млн грн. Средства, в частности, будут направлены на создание системы требований к безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

«Это означает, что любой украинский фермер сможет зайти на соответствующий сайт и там посмотреть требования к своей продукции на любом иностранном рынке, куда он планирует поставлять свои товары», - отметил Шмыгаль.
ForUm

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