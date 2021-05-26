Правительство во время очередного заседания 26 мая утвердило порядок использования средств для строительства инспекционных постов на границе. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эта программа направлена ​​на улучшение доступа украинских малых и средних аграриев на мировые рынки.

Глава правительства отметил, что бюджет проекта составляет 75 млн грн. Средства, в частности, будут направлены на создание системы требований к безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

«Это означает, что любой украинский фермер сможет зайти на соответствующий сайт и там посмотреть требования к своей продукции на любом иностранном рынке, куда он планирует поставлять свои товары», - отметил Шмыгаль.