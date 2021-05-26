Олигарх Игорь Коломойский в комментарии Радио Свобода признал, что имеет возможность влиять на ситуацию в стране, однако заверил, что не пользуется этим. «Конечно, возможность влиять есть. Было бы смешно говорить, что ее нет. Или пользуюсь я этим? Нет. Не пользуюсь, потому что у меня нет никакой взаимосвязи моего бизнеса с теми, о ком вы спрашиваете, кто может влиять на какие-то вещи, связанные с моим бизнесом. Мой бизнес не зависит на сегодняшний день от каких-то принятых законов, или тех, которые могут принять», - утверждает Коломойский.

Олигарх утверждает, что не общается ни с министрами, ни с Офисом президента, ни с президентом. А вот с отдельными депутатами говорит, что общается, однако, «шапочно», не влияя на них.

По словам Коломойского, ему все равно, когда его называют словом «олигарх».

«Как бы я к этому не относился, это ни на что повлиять не сможет. Неважно, кем я себя считаю. Сегодня термин «олигарх» я приравниваю к термину «враг народа», ибо они тоже не считали себя «врагами народа», а их так называли. Ярлык «олигарх» есть и он живет своей жизнью, потому что никто до конца не понимает, кого под него можно классифицировать. Сегодня все вкладывают в слово «олигарх» смысл, что это – плохо, поэтому ничего хорошего этот термин сегодня его владельцу не может принести », - объясняет Коломойский.

Идея определить понятие «олигарх» на законодательном уровне, по его мнению, является неплохой, ведь это, по словам Коломойского, возможно, позволит более четко понять, к кому именно можно применять этот термин. В то же время оценивать в целом инициативу президента Зеленского по уменьшению влияния олигархов на страну Коломойский пока не спешит.

«Когда напишут закон – посмотрим-почитаем», - замечает он.

В этом году Игорь Коломойский оказался на четвертом месте в украинском списке Forbes с состоянием в 1,8 миллиарда долларов.

Главные сферы его интересов - энергетика, тяжелая промышленность, нефтегазовый сектор, авиатранспорт, медиахолдинг «1+1 медиа».

Банковская сфера тоже была в этом списке, пока один из основных активов Коломойского - «Приватбанк» - не национализировали при президентстве Петра Порошенко.

Критики Зеленского неоднократно обвиняли действующего президента в лояльности к Игорю Коломойскому, с телеканалом которого нынешний глава государства сотрудничал до своего избрания весной 2019 года. Именно в эфире «1+1» в новогоднюю ночь Зеленский объявил, что намерен баллотироваться на пост президента Украины.

Коломойского называют создателем и спонсором президентства Владимира Зеленского (хотя и он, и сам Зеленский это отрицают).