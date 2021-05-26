Уже 27 «криминальным авторитетам» из санкционного списка СНБО аннулированы разрешительные документы на проживание в Украине. 10-х принудительно вернули в страны их происхождения с запретом въезда на территорию государства, сообщила пресс-служба полиции.

Среди них – уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины.

В перечне 17-х «авторитетов», которым отменили виды и другие разрешительные документы на проживание в Украине - несколько так называемых «смотрящих» и уроженцы разных стран.

«Все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из которых находится в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои «дела» и нести ответственность в соответствии с украинским законодательством. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установка и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и тому подобное», - сообщили в полиции.

Работа по противодействию распространения преступного влияния криминальных «авторитетов» из санкционного списка СНБО продолжается.