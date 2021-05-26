В Киеве обнаружили за минувшие сутки 385 больных коронавирус. Умерли 9 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«385 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 9 человек. Всего за период пандемии в городе 5044 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 205 063», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 48 больных коронавирусом, а также 96 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 4337 человек. В общем коронавирус преодолели 154532 жители столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 120, в Святошинском - 86 и в Голосеевском районе - 53 случая», - отметил Кличко.