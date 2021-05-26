Под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры 25 мая 2021 сообщено о подозрении гражданину Азербайджана, который проживает в Черкассах, по факту вымогательства денежных средств и умышленного распространения в обществе преступного воздействия (ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255- 1 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Следствием установлено, что подозреваемый с целью личного обогащения и распределения денежных средств среди криминальной среды требовал и получал от одного из черкасских предпринимателей, который также является гражданином Азербайджана, 100 долларов США ежемесячно за несовершение действий относительно препятствования предпринимательской деятельности со стороны криминальных элементов города. Имея определенный авторитет в криминальной среде, он устанавливал и распространял преступное влияние среди «азербайджанской диаспоры» в Черкассах.

По данным следствия, указанное лицо находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны, утвержденном соответствующим Указом президента Украины.