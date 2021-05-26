Компания Гранкарпром предлагает вашему вниманию качественные и относительно недорогие памятники и надгробия из гранита. Если купить изделия из гранита именно здесь, оно прослужит долгие годы, что и требуется, когда речь заходит о надгробиях. Поскольку они стоят на открытом воздухе, подвергаясь воздействию дождей, ветров и перепадов температуры. У нас суровые зимы и жаркое лето, потому сложно подобрать материал, который идеально бы переносил все эти явления, украшая могилу близкого человека. Но изделия Гранкарпром позволят не переживать о том, в каком состоянии будет могилка после каждой зимы. Гарантировано, что установив памятник сделанный мастерами этой компании, за ним будет требоваться минимальный уход ещё много и много лет. В этом главное преимущество гранитных надгробий.

Компания Гранкарпром много лет профессионально занимается проектированием и изготовлением гранитных памятников на могилы. Она выполняет изделия из многих популярных материалов, но все же гранит один из самых востребованных. У компании имеется огромный каталог вариантов надгробий, но это не мешает предлагать услуги по разработке индивидуального проекта. Просто укажите ваши пожелания, а мастера разработают оригинальное по форме и исполнению надгробие.

Вместо памятника можно заказать крест. Это минималистический вариант украшения могилы, который всегда будет в моде, поскольку отражает веру усопшего. К тому же крест из гранита устанавливают заметно реже, чем обычные памятники, потому он будет выглядеть оригинально. А чтобы придать могиле ещё больше индивидуальности, надгробный крест можно украсить, выполнив его в необычной форме или добавив декоративные элементы.

Ещё один существенный плюс сотрудничества с Гранкарпром заключается в адекватности поставленных цен. Расценки компании находятся в среднем ценовом сегменте, но предлагаемый товар – это чистейший люкс. Таким образом, заказчики получают существенную экономию, заказывая украшение для могил своих близких именно здесь. Цены на услуги адекватны и доступны практически каждому, а качество изделий, великолепное.

Памятники из гранита могут похвастаться отличными характеристиками:

великолепно переносят влагу, мороз, жару и другие климатические явления, что могут повредить любой другой камень;

не нуждается в регулярной чистке, поскольку загрязнения достаточно плохо «цепляются» к граниту, а если и появится налет, его очень просто убрать;

для минимизации повреждений на материал наносится специальный состав, что должен повысить сопротивляемость гранита к внешним факторам и сохранять его декоративный вид;

в компании работают только признанные профессионалы в работе по камню, которые знают, как обработать гранит таким образом, чтобы он не трескался, не тускнел.

Проектирование и производство памятников начинается с эскиза, которые предлагаются заказчиком. Просмотрев варианты, вы сможете сделать выбор, что устроит всех. Если же в готовых эскизах что-то не устраивает, всегда можно скомпилировать памятник нового образца, учитывая ваши пожелания и вкусы. Цена такого заказа будет немного больше, но все равно она приятно порадует, поскольку компания старается предлагать низкие цена, по сравнению с конкурентами. А изготовление занимает минимум времени.