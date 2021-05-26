По состоянию на май 2021 в отдельных населенных пунктах четырех областей не отменены решения о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите государственного языка в ответ на запрос Радио Свобода.

«На сегодняшний день не отменены решения отдельных органов местного самоуправления о функционировании и предоставлении русскому языку статуса регионального на территории Днепропетровской и Луганской областей, а также отдельных населенных пунктов Николаевской и Одесской областей и Болградского района Одесской области», - говорится в сообщении.

У языкового омбудсмена добавили, что также не отменены решения отдельных органов местного самоуправления о функционировании и предоставлении статуса регионального другим языкам на территории Болградского района (болгарский, гагаузский) и города Болград Одесской области (болгарский), а также отдельных населенных пунктов Черновицкой области (румынский, молдавский).

Напомним, Харьковский окружной административный суд признал противоправным решение Харьковского городского совета от 2012 о предоставлении русскому языку статуса регионального. Такое решение суда стало публичным 24 мая.

Запорожский окружной административный суд 24 марта отменил статус русского языка как регионального на территории Запорожской области, признав противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 решение Запорожского областного совета «О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренные Законом Украины «Об основах государственной языковой политики», на территории Запорожской области» от 16 августа 2012 года.