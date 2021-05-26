также в разделеОбщество
В Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac
Зеркаль уволилась из Нафтогаза 5
Кулеба упрекнул НАТО за политику в отношении Украины 7
В Украине хотят смягчить карантин для концертов и фестивалей 9
Кабмин предложил повысить размер помощи при рождении ребенка 10
МИД обещает помочь вернуться домой украинцам, лечащимся в Беларуси 16
Из сектора Газа эвакуировали более сотни украинцев 28
Кабмин предложил ввести санкции против 11 российских артистов 11
Чиновник Госрегуляторной службы обещал за $10 тысяч должность в министерстве 15
Руководитель стратегического «Арсенала» незаконно приватизировал помещения ГП 12
Украина выслала 10 криминальных авторитетов, еще 27-ми отменили разрешение на жительство 16
Задержан подозреваемый в убийстве известного историка в Николаеве 15
ГФС проводит обыски в Черкасском горсовете 12
ГБР проводит обыски в офисе Федерации профсоюзов 21
Укрзализныця поможет эвакуировать украинцев из Сектора Газа 14
Учителя пожаловались на буллинг ученика, на мать составили протокол 19
В Украину доставили 117 тысяч доз вакцины Pfizer 16
Объявлено подозрение криминальному авторитету, который крышевал «азербайджанскую диаспору» в Черкассах 26

По состоянию на май 2021 в отдельных населенных пунктах четырех областей не отменены решения о предоставлении русскому языку статуса регионального. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите государственного языка в ответ на запрос Радио Свобода.

«На сегодняшний день не отменены решения отдельных органов местного самоуправления о функционировании и предоставлении русскому языку статуса регионального на территории Днепропетровской и Луганской областей, а также отдельных населенных пунктов Николаевской и Одесской областей и Болградского района Одесской области», - говорится в сообщении.

У языкового омбудсмена добавили, что также не отменены решения отдельных органов местного самоуправления о функционировании и предоставлении статуса регионального другим языкам на территории Болградского района (болгарский, гагаузский) и города Болград Одесской области (болгарский), а также отдельных населенных пунктов Черновицкой области (румынский, молдавский).

Напомним, Харьковский окружной административный суд признал противоправным решение Харьковского городского совета от 2012 о предоставлении русскому языку статуса регионального. Такое решение суда стало публичным 24 мая.

Запорожский окружной административный суд 24 марта отменил статус русского языка как регионального на территории Запорожской области, признав противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 решение Запорожского областного совета «О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренные Законом Украины «Об основах государственной языковой политики», на территории Запорожской области» от 16 августа 2012 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
14
Теги